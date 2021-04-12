Цискаридзе устроил разнос коллегам из Большого театра

Балетный артист и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что думает о нынешнем Большом театре.

Легендарный артист, который на протяжении многих лет был премьером Большого театра, стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В беседе с Борисом Корчевниковым Николай Цискаридзе поделился своими воспоминаниями о работе в главном театре страны.

Артист балета и педагог ушел из театра еще в 2013 году, когда у него закончился срок трудового договора. Николай Максимович с сожалением заметил, что в Большом уже очень давно нет артиста, который был бы абсолютно принят обществом. Это печалит знаменитого танцора. Цискаридзе подчеркнул, что театр – это прежде всего артисты, они должны быть интересны публике.

Вспоминая о своем пребывании в Большом театре, педагог рассказал, что ему всегда доставались самые трудные роли. Ему приходилось носить что-то тяжелое или ползти, однако оклада за это никто не повышал. Артист связывает этот факт с отсутствием у себя влиятельных родственников в Большом. Будучи премьером, Цискаридзе не принадлежал ни к одному из кланов, которые образовались в театре. В основном эти кланы состоят из детей знаменитых артистов. Такие личности могут долго не появляться в театре, но всегда возникают, если планируется поездка, на которой можно неплохо заработать. Сам Николай Цискаридзе был "ничейным", поэтому работал за всех.