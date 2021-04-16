"Я такой уродливый": безудержные рыдания Цискаридзе вызвали оторопь

Артист поделился самыми личными историями со своей приятельницей Теоной Контридзе. Оказалось, что даже у прославленной легенды были серьезные внутренние проблемы.

Все дело в том, что всю молодость Николай Цискаридзе страдал от неуверенности в себе. "Я такой уродливый", – считал он, постоянно рыдая на эту тему. Сейчас он смотрит на свои фотографии того времени и просто не понимает, что могло навести его на эти мысли. Однако комплексы, в буквальном смысле, не давали звезде спокойно жить.

Позднее артист осознал, что всегда нужно ценить то, что у тебя есть. По его мнению, именно внутренние проблемы дали ему возможность стать тем, кем он является сегодня. Балерун провел серьезную работу над собой, много репетировал и шел к цели. Сейчас он не танцует вот уже восемь лет, но публика все еще помнит и любит его.

Признание Народного артиста РФ буквально ошарашило поклонников. Никто даже не мог подумать, что такой фактурный балерун мог так страдать внутри. Николай Максимович поведал, что однажды посмотрел интервью с Одри Хепберн. Там она призналась, что никогда не считала себя привлекательной. Так он понял, что, видимо, подобные сомнения присущи всем творческим людям.

Однако Николай Цискаридзе до сих пор убежден, что подобная самокритика не совсем губительна. Подвергаясь сомнениям, личность стремится стать лучше, склоняется к постоянной работе над собой. Это приводит к успеху.