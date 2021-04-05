Неожиданный снимок Кабаевой всполошил народ: многодетная мать?

После слухов о беременности спортсменки в Сети появилось интригующее фото.

На кадре Алина Кабаева стоит с четырьмя девочками и нежно обнимает их. На секунду у публики, как и всегда, возникает вопрос о том, неужели гимнастка успела обзавестись таким количеством малышей, пока поклонники потеряли бдительность. Однако, если подумать, становится ясно, что фанаты Алины лишь вспомнили о фото, сделанном в 2018 году.

Дело в том, что сейчас гимнастка практически не выходит на связь, а потому любое ее появление сопровождается громкими комментариями. На кадре Кабаева стоит на парковке спортивного комплекса и пытается обнять сразу всех маленьких коллег. И она, и дети выглядят очень счастливыми.

Оказалось, что трогательная фотография была сделана во время фестиваля "Алина". Грандиозное спортивное мероприятие проводится уже более десяти лет и является одним из самых крупных и уважаемых проектов благотворительного фонда Алины Кабаевой.

Напомним, недавно появились слухи о том, что гимнастка находится в интересном положении. Все дело в том, что ее некогда идеальная фигура теперь часто подвергается критике. Злые языки негодуют, утверждая, что спортсменка сильно набрала вес, а пользователи спорят: гимнастка решила выдохнуть и больше не думать о лишних килограммах или просто ждет пополнения. Последние слухи сперва постоянно опровергали облегающие костюмы звезды, но позднее она практически перестала появляться на публике.