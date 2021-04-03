В судьбе Матильды Шнуровой произошли поворотные события

В юности бывшая жена Сергея Шнурова совершила серьезный шаг. Матильда смогла перевернуть жизнь с ног на голову.

Светская львица Матильда Шнурова — яркая персона в мире шоу-бизнеса. Бывшая возлюбленная знаменитого музыканта не только успешная бизнес-леди, но и эффектная женщина, которая вызывает восхищение. Но ее путь к славе и популярности был тернист. Знаменитость родилась в селе Лосево Воронежской области и сумела покорить столицу собственными усилиями. Настоящее имя экс-супруги Сергея Шнурова — Елена. А сменила его женщина специально для того, чтобы добиться успеха в жизни.

Задумка Матильды Шнуровой сработала и волшебным образом повлияла на ее судьбу. Знаменитость отказалась от имени Елена после окончания школы, когда переехала в Москву и закрутила роман с фотографом Дмитрием Михеевым. После этого женщине удалось стать избранницей лидера группы "Ленинград" и достойно проявить себя в этой роли.

Сейчас Матильда уверена — новое имя помогло ей спроектировать новый жизненный путь. "Смена имени – это создание своего собственного другого будущего", — заявила бывшая жена Сергея Шнурова поклонникам в инстаграм-канале. И хотя отношения с популярным музыкантом у звезды сошли на нет, горевать ей не приходится. Матильда вовсю занимается развитием собственного ресторана "КоКоКо" и достигает отличных результатов.

