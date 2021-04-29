"Маленький и нечистый": Седокова откровенно о казусе с турком

Артистка рассказала о романтическом свидании на турецкой яхте.

Анна Седокова стала гостьей популярного шоу комика Антона Шастуна "Контакты". Во время диалога она вспомнила забавный случай, произошедший с ней на отдыхе. Исполнительница поведала, что муж сделал ей предложение на яхте, а потому к этому виду развлечений у них особенная любовь. Уже после радостного события они поехали на один из турецких курортов.

Пара решила не медлить и сразу спросила у сотрудников, можно ли арендовать яхту для романтического вечера. Удовольствие стоило две тысячи долларов за сутки, а потому они ожидали чего-то шикарного. Возлюбленные облачились во все белое, певица надела шляпу, они взяли дорогое шампанское, фрукты и отправились навстречу приключениям.

Однако приключения оказались не такими приятными. Анна Седокова и Янис Тимма ожидали увидеть роскошное судно с джакузи и трепетными персоналом, а вместо этого оказались на "кривеньком кораблике". Исполнительница сравнила его с теми, которые рисуют маленькие дети в школе. Их встретил "маленький и нечистый" турок, а дальше было еще лучше.

На крохотном судне, помимо них, оказалось еще четыре человека. Венцом ситуации была "добротная женщина Наташа" с глубоким декольте, которая активно общалась с Анной и приговаривала: "Проходите, сейчас я вас буду фоткать". Вместо богатых закусок на яхте были "вялые сухофрукты", а вся обстановка оказалась ужасающей. Возлюбленные сбежали оттуда под недовольные возгласы всех присутствующих, "напились шампанским" уже на берегу и вполне довольные продолжили наслаждаться отдыхом. Артистка призвала всех быть осторожнее с турецкими яхтами.

