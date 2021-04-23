"Что ты с собой сделала?!": Седокова изменилась до неузнаваемости

Накануне Анна Седокова поделилась с фанатами видеозаписью, сделанной во время ее визита к стилисту. На кадрах певица, которая долгое время не расставалась с длинными волосами, предстала с короткой стрижкой. "А так хорошо?", – спросила артистка поклонников.
Интернет-пользователи не сразу поверили, что Седокова лишилась длинных волос. Многие предположили, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" просто примерила парик. Поверив в случившееся, фанаты завопили: "Нет! Верни свою гриву!", "Только длинные волосы", "Стало только хуже", "Что ты с собой сделала?!".
Позже Анна опубликовала фото со съемок шоу. Надев пиджак лимонного цвета и темные очки, певица стала неузнаваемой. Обратив внимание на укладку волос, некоторые пользователи Сети подумали, что рассматривают снимок ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной.
Напомним, ранее Анна Седокова оказалась на операционном столе. Певице потребовалась помощь медиков. Артистка несколько недель испытывала сильную боль.Из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от нескольких мероприятий и съемок. Знаменитость сожалеет, что не обратилась к специалистам раньше.
Популярные темы форума
Кто из Занзибара?
Не люблю себя
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом
Какое ваше любимое имя ?
Ваш завтрак, быстро
Ваш любимый продукт.
Гастеры