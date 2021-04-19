"Решила резать": Седокова оказалась на операционном столе

Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем. Певица долго не могла решиться на операцию.

В субботу, 17 апреля, Анна Седокова опубликовала очередное откровенное фото в своем инстаграм-аккаунте. Этим снимком певица привлекла внимание к своему высказыванию о терпении. Под кадром артистка написала, что не любит ждать и переносить страдания.

Так бывшая солистка группы "ВИА Гра" подвела к истории об операции. Седокова рассказала, что в течение нескольких недель ее беспокоил глаз. Певица не стала подробнее рассказывать о недуге, она лишь отметила, что испытывала сильную боль.

Идти к врачам Анна не спешила. Она ждала, когда воспалительный процесс завершится. Из-за проблем со здоровьем Седоковой пришлось отказаться от нескольких мероприятий и съемок. На днях же она не выдержала.

"В два часа ночи решила резать", – написала певица в "Инстаграм".

Утром артистка все-таки оказалась у хирурга. В "Сторис" она показала снимки из операционной. По ее словам, в ее веко вонзили углу, потом прижгли лазером и наложили повязку. "Зачем я так долго ждала?", – теперь задается вопросом знаменитость.

Поклонники поддержали Анну Седокову. Они восхитились ее решительностью и пожелали скорейшего восстановления. "Ты очень смелая!", "Терпеть не имеет никакого смысла!", "Вы мудрая!", – написали интернет-пользователи под публикацией.