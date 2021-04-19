Оставлю девочку себе: Повалий обнаружила у порога дома подкидыша

О произошедшем рассказал супруг знаменитой певицы продюсер Игорь Лихута. "Мы на несколько дней по работе уехали из Киева, а когда вернулись, то обнаружили, что дома появился новый член семьи, – говорит Игорь. – Оказалось, что наши дети гуляли с внуком по поселку, а мимо проезжал джип. Машина остановилась, открылась дверь и оттуда выбросили щенка. И он сам пошел за нашими детьми, которые шли с коляской. Они-то и привели собачку домой, решив оставить жить".
У Таисии Повалий подрастает внук Демьян. Как же он обрадовался животному! "Внук пока не говорит слово "собака", а зовет ее просто "бака", – улыбается Игорь. – Так же стали и звать и мы нашего подкидыша".
Стоить заметить, что недавно у Таисии Повалий появилась роскошная кошка породы мейн-кун (аборигенная порода кошек Северной Америки) по кличке Шоколадка, а теперь есть еще и пес Бака. "К нам приехал врач, уже сделал собаке первую прививку, – сообщил Лихута. – Она очень веселая, озорная, всех любит, со звонким голосом, будет хорошей охранницей дома!"
Ранее Таисия Повалий признавалась, что любовь к животным у нее с малых лет "Меня с детства называли "котячей (на украинском именно так звучит) мамой, – уверяла звезда. – Когда я бывала в деревне у бабушки, то пеленала котят, словно детей, и убаюкивала их. Кошка же от меня их прятала на чердак".
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