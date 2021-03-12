Пронзительная исповедь Таисии Повалий о самом сокровенном стала сенсацией

C 2010 по 2018 годы Таисия Повалий не выпускала дисков. Зато теперь радует поклонников практически ежегодно. Причем всякий раз ей удается явить себя с новой стороны. Корреспондент "Дни.ру" оценил свежую пластинку Народной артистки Украины.

Альбом "Сердце – дом для любви", который вышел в 2018-м, был наполнен лиризмом. Он же лег в основу одноименной программы, которую Таисия Повалий представляла в Кремлевском дворце.

В прошлом году свет увидел диск "Эйфория". Абсолютно новое звучание, модный саунд, стильные аранжировки – поклонники звезды были удивлены. Эта пластинка была не похожа ни на один из прежних сборников звезды эстрады.

Наконец, в начале весны 2021-го свет увидела пластинка "Особенные слова. Исповедь". Работа над ней длилась несколько лет, параллельно с другими проектами артистки. В итоге получилась очень личная, очень искренняя – исповедальная! – история.

В каждой песне чувствует и мудрость, и опыт исполнительницы, и ее огромное желание оставаться модной, современной, актуальной в темах и звучании. Тем более что сегодня Повалий находится на пике своей вокальной формы.

Заглавная композиция диска "Особенные слова" – одна из самых любимых песен звезды. "Песня особенна во всем: и в музыке, и в стихах, — сказала Таисия Повалий в одном из интервью. — Прочитав стихи Михаила Гуцериева "Особенные слова", я еще раз поняла, как важно говорить друг другу о любви, чтобы не потерять ее, чтобы не обидеть… А в оформлении прекрасной музыкой талантливейшего композитора Виктории Кохана песня тут же запомнилась и вошла в сердце! Ведь так и рождаются хиты!"

То что весь диск соткан из любви, можно понять уже по названию композиций: "Я небеса благодарю", "Большего не надо", "Я буду твоя", "Буду с тобой счастливой". Все это – слова женщины, которая влюблена и любит.

Пластинка пронизана удивительным романтизмом и мелодизмом. Это цельное драматургическое высказывание, наполненное большим смыслом и глубокими эмоциями. Перед нами – не сиюминутная поделка (подделка!) на потребу публике, как это часто бывает у звезд, а философская, серьезная, качественная работа, к которой хочется возвращаться снова и снова. Оказывается, что многие мысли и слова из песен Повалий созвучны твоим собственным, что пережитое ею понятно и тебе. Ведь каждая песня проникает прямо в сердце. И остается там навсегда.