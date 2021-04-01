"Течет кровь, начинаю задыхаться": разъяренный Кержаков избил Тюльпанову

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова развелись два года назад. Наконец девушка решилась раскрыть подробности их семейной жизни.

Светская львица стала новой гостьей шоу "Алена, блин!". Экс-возлюбленная футболиста вспомнила день, в который супруг поднял на нее руку. По словам девушки, они с мужем и ее родителями были в Цюрихе и на следующий день должны были улететь в Санкт-Петербург.

Александр Кержаков крепко выпил в честь победы своей команды, и они с Миланой Тюльпановой вернулись в номер. По словам девушки, футболист лег спать, а она решила собрать чемоданы и черт ее дернул посмотреть переписки в его телефоне. Поначалу блогер там ничего не нашла, да и в целом супругу доверяла, но потом догадалась вбить в поисковую строку мессенджера слово с сексуальным подтекстом.

"И мне как полилось! И все, я залипла, потому что там было столько информации, которую мне не надо было знать. Там были даже наши общие знакомые женщины. Например, там была переписка с Алисой Аршавиной неоднозначного характера", – отметила Милана Тюльпанова.

Девушка подождала, когда Александр Кержаков проснется и показала скриншоты переписок. Тюльпанова попросила мужа как-то объяснить то, что она увидела. "И у человека просто меняется лицо, глаза наливаются кровью", – вспомнила девушка.

"Он меня хватает. И не кулаком, а рукой об угол этого чемодана меня опустил. Я поднимаю голову, у меня течет кровь. И он бил меня об эти чемоданы. Я пытаюсь встать, он меня обратно. Он орал постоянно, что я предала его доверие", – говорит Милана Тюльпанова.

Впрочем, на этом издевательства не закончились. Девушка попыталась убежать от разъяренного супруга в другую комнату, но он ее догнал. "Роняет меня на эту кровать, берет подушку и начинает душить, реально душить этой подушкой, я начинаю задыхаться. Все это длилось в течение пяти минут", – призналась блогер.

Милана Тюльпанова знала, что Александр Кержаков поднимал руку и на свою первую супругу. Как отметила девушка в эфире шоу "Алена, блин!", до этого случая она наивно полагала, что с ней такого не случится. "Такие люди не меняются, было глупо и наивно ожидать чего-то другого", – отметила Милана Тюльпанова.