Едва не заплакала: Пугачеву подставили на вечеринке Зайцева

Недавно Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет. Примадонна российской эстрады посетила торжество по случаю 83-летия Вячеслава Зайцева. Однако банкет был омрачен бесцеремонным поведением гостей, поэтому артистка сбежала с вечеринки.

Как только Алла Пугачева и Максим Галкин появились на банкете, их окружили журналисты. Отвечая на вопросы представителей СМИ, народная артистка отметила, что не могла не прийти на вечеринку Вячеслава Зайцева, с которым сотрудничала много лет назад.

Во время банкета Пугачевой докучали поклонники. Оказалось, что на день рождения были приглашены посторонние за 15 тысяч рублей. Им обещали разговор со знаменитостями и совместные фотографии. Алла Борисовна ничего об этом не знала, поэтому в какой-то момент решила покинуть вечеринку.

Но артистка с трудом добралась до выхода. Пугачевой пришлось останавливаться каждый раз, когда на нее направляли объективы фотокамер. Из-за такого отношения на глазах Аллы Борисовны навернулись слезы, она едва не заплакала.

Вячеслав Михайлович был в курсе, что на банкет продавали билеты, уверяет помощник модельера Расул Ахмедов. Дело в том, что Дом моды кутюрье несет убытки, поэтому было решено подзаработать на вечеринке. По словам Ахмедова, модельер хотел выручить 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее поклонники обсуждали внешний вид Аллы Пугачевой на торжестве Вячеслава Зайцева. Преданные фанаты оказались в восторге от образа знаменитости, однако некоторые сравнили ее с Людмилой Гурченко.