Муж Ивлеевой попал под капельницы после веселья с Пугачевой

В результате помпезной вечеринки в компании Аллы Пугачевой рэпер Элджей обратился за медицинской помощью. Организм супруга Насти Ивлеевой испытал сильный стресс.

Шикарный день рождения телеведущей Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко прошел с коллосальным размахом. На светской вечеринке собрались несколько поколений звезд шоу-бизнеса, которые окунулись в чарующую атмосферу праздника в эпатажных костюмах. Супруг именинницы Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей, провел немало времени с Аллой Пугачевой и сделал в ее компании несколько креативных кадров. Праздничный отдых выдался на славу, только вот после мероприятия артисту пришлось поволноваться за свое здоровье.

По окончании вечеринки рэпер Элджей показал в инстаграм-истории непривычный кадр. На нем были изображены капельницы, стоящие дома у мужчины. Артист отметил, что лечь под капельницы пришлось именно после мероприятия. Сначала поклонники начали переживать за самочувствие Элджея и Насти Ивлеевой, так как в жизни бывают разные ситуации. Однако потом большинство решило, что ничего страшного в звездной семье не произошло, а капельницы понадобились из-за похмелья, так как артисты выпили слишком много алкоголя.

Напомним, блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей познакомились на музыкальном концерте в 2018 году. Они поженились тайно, будучи уверенными в том, что счастье любит тишину.