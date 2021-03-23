Цискаридзе заявил о домогательствах

Николай Цискаридзе в новом интервью рассказал о непростых отношениях в Большом театре. Несколько лет назад артист попал в скандал, защищая свою подопечную Анжелину Воронцову.

Тогда балерина публично обвинила худрука театра Сергея Филина в харассменте – он оказывал на нее давление. Это был не первый случай, когда на него жаловались подопечные. Однако после этого Воронцова подверглась жесткой критике как внутри балетного сообщества, так и со стороны публики. Девушку буквально травили.

Одним из немногих, кто за нее заступился, был Николай Цискаридзе. Артист даже не побоялся вступить с Сергеем Филиным в открытый конфликт, несмотря на то, что с юности восхищался его талантом. По словам танцора, коллега предложил ему также надавить на Анжелину Воронцову: мол, она же девочка умная, должна понимать, что после определенных действий у нее все сложится.

Николай Цискаридзе буквально опешил от подобной просьбы друга. "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно", – заявил он Сергею Филину. С тех пор они больше не общались. Он отметил, что никогда не забудет слез Анжелины Воронцовой и издевательств над ней.

"То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается..." – вспомнил Николай Цискаридзе.

По словам танцора, домогательства в Большом театре – это привычная история. "Увы, там есть место харассменту", – призналась звезда. Цискаридзе добавил, что, к сожалению, многие выходят на сцену, только пережив навязчивые приставания.