Николай Цискаридзе обнародовал устрашающие фотографии

Сегодня артист балета знатно пощекотал нервы многочисленной публики. Рассказав о важном событии из жизни, Николай Цискаридзе прикрепил спорную фотокарточку. Стоит отметить, что снимок вызвал бурную реакцию общественности.

Выяснилось, что вся шумиха возникла из-за одной лишь цифры. Дело в том, что личный блог Николая Цискаридзе в "Инстаграм" празднует третий крупный юбилей, как и артист, на опубликованном детском фото.

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На кадрах отчетливо видно, как маленький мальчик стоит в обнимку с чучелом медведя. Отважный артист надменно улыбается и крепко сжимает лапы хищного зверя. Подписчики Николая отметили, что уже в юном возрасте он мог проявить настойчивый характер.

"В этом году моей жизни я научился складывать буквы в слова, и с тех пор я никогда не откладывал книги, пользуясь этим великим даром сполна. Кстати, сегодня официальный праздник – международный день дарения книг", – напомнил балетмейстер.

Несмотря на мелкие праздники, публику в большей степени заинтересовало детство артиста российского балета. Нашлись и те, кто начал расспрашивать Цискаридзе о месте, в котором была сделана фотография с медведем.

Сам же Николай не стал реагировать на комментарии, а лишь добавил, что в древней культуре цифра три означает – жизнь, путь наверх. Именно поэтому он связал данное число и количество подписчиков в блоге с архивным снимком. По словам звезды, публикация получилась очень символичной.