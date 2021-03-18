"Я узнал, кто присылал все эти записи": Цискаридзе назвал имена после гей-скандала

Николаю Цискаридзе идет 48-й год, он давно на пенсии, но продолжает вести активную жизнь, преподавать, руководить. Он сегодня – легенда. А ведь было время, когда сам учился у звезд.

В 1984 году Цискаридзе он поступил в Тбилисское хореографическое училище, а с 1987-го продолжил обучение в Московском хореографическом училище, классическим танцем занимался в классе знаменитого солиста балета Петра Пестова.

"Он стал получать много записей из заграницы, которые показывал нам, и тем постоянно нас окультуривал, – вспоминает Николай. – Между "Рембо" и "Рокки" показывал Каллас, Барышникова и Нуреева. Тогда нам и в голову не могло прийти, что он показывает не просто популярных иностранных звезд, а учеников своего педагога — балетмейстера Александра Пушкина. Людей, с которыми он много общался..."

"Но все это я понял, лишь когда стал взрослым, – продолжает Цискаридзе. – А еще узнал, кто присылал ему все эти записи. Правая рука Нуреева, ассистент и репетитор его спектаклей — Евгений Поляков, который был большом другом Петра Антоновича."

"Он поделился множеством материалов, как только началась перестройка, и это стало возможным. Пестов же не просто показал нам это, но и подробно объяснял, что хорошо, а на что стоит обратить внимание..."

Рассказал Цискаридзе на своей странице в "Инстаграм" и про отношение к Нурееву: "По-настоящему присматриваться к Нурееву как к танцовщику я стал, когда повзрослел. В прежнее время мне больше нравился Барышников. Но со временем, когда я понял, что такое роль, я оценил талант Рудольфа Нуреева и рассказы Пестова о нем".

Напомним, Рудольф Нуреев – один из самых известных геев в балете. "Меняя театр за театром, хореографа за хореографом, роль за ролью, Рудольф Нуреев менял также и мужчин, пускаясь из одного приключения в другое", – писал позже его биограф. У Нуреева были романы с Фредди Меркьюри, Ив Сен-Лораном и Элтоном Джоном; молва приписывала ему в любовники Жана Маре и многих других. Но самой страстной и мучительной любовью Нуриева всегда был прославленный датский танцор Эрик Брун, считавшийся самым изысканным Альбером, когда-либо танцевавшем в "Жизели". Их роман длился до самой смерти Эрика...

Что же касается самого Николая Цискаридзе, то недавно он угодил в гей-скандал. В Интернете появились странные снимки, на которых артист запечатлен якобы с мужчиной в приватной обстановке. Но в правдивость этого мало кто поверил.