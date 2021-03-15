Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Понедельник
15 марта
Лента новостей
22:00
Лукашенко окружил себя русофобами
21:52
"Почувствовал – кранты": "банан" сыграл злую шутку со Стояновым
21:19
Певица Слава сражена смертью самого близкого человека
21:00
За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов
20:41
"Прекрасная пара": Максим Фадеев показал любимую женщину
20:06
Авария с маршруткой и такси в Петербурге попала на видео
19:59
Миддлтон вновь стала матерью
19:48
В Норвегии медик умер после прививки AstraZeneca
19:47
Остриженная Боярская всполошила народ
19:27
В автобусе во Владимире произошла массовая драка
19:06
В Подмосковье мошенник оставил знакомую без машины
19:02
"Отмороженный": отец влепил Тимати смачную оплеуху
18:59
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
18:47
"Как вам удается?!": певица Валерия вызвала жгучую зависть
18:19
Российские поисковые системы станут доступнее
18:08
Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок
18:07
"Серьезная история": Тимати откровенно об отношениях с брошенной Решетовой
18:02
"На грани обморока или разрыва сердца": известный актер указал на вопиющую несправедливость
17:58
Зеленский стал худшей версией Порошенко – экс-депутат Рады Герман
17:34
Пережившая предательство мужа Самойлова пожаловалась на новые проблемы: Целый список
17:34
Вскрылась королевская подноготная Илона Маска
17:28
"Хочет – хрен на лбу нарисует": Семенович разнесли за любовь к фотошопу
17:12
Уничтожит: Бураку Озчивиту пророчат незавидную участь из-за сериала "Основание: Осман"
16:55
"Произведение искусства": показанный Собчак унитаз вызвал фурор
16:33
Под Москвой в больницу доставили девять подростков
16:29
Смерть в семье Мироновой помешала свадьбе
16:28
Без изнуряющих диет: звезда "Отчаянных домохозяек" узнала быстрый способ похудеть
16:25
Константин Ивлев осчастливил жену-молодуху
16:23
Стали известны подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками: Выдал нос
16:00
В Омске девушку изнасиловали на глазах у матери
15:58
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
15:44
"Она гений, имеет право": сварливую Пугачеву оправдали за скандальное поведение
15:38
Тимати увез новую невесту на Мальдивы после расставания с Решетовой
15:37
"Думал, что я не его вариант": весть об измене больно ударила по ожидающей предложения Поверенновой
15:28
"Исполнить давнюю мечту": Гришаева возглавит экспедицию на Луну
15:24
В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
15:05
Муж Ивлеевой попал под капельницы после веселья с Пугачевой
14:56
Четырехлетняя дочь Запашного попалась за просмотром видео для взрослых
14:38
Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками под бюстгальтером
14:33
В Кремле заявили об отсутствии данных о местонахождении Алексея Навального
14:15
В России хотят ввести новый налоговый вычет
14:07
Рассказавшая о проблемах с алкоголем певица МакSим публично оголилась
14:06
В Совфеде поддержали идею единого оклада для учителей
14:04
"В подгузниках?": Кудрявцева показала фото после инсульта
14:03
Фонд "Круг добра" утвердил все заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией
13:50
"Показуха!": россияне не поверили в искренность экс-возлюбленного Бузовой
13:33
"Боль очень сильная": Вокалист группы "БиС" пережил самоубийство отца
13:31
Лишившемуся волос Гогену Солнцеву поставили неутешительный диагноз
13:30
Кочергой прямо в сердце: что случилось с молодой вдовой Этуша
13:20
Лукашенко назвали обузой для белорусских элит: Утратил хватку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лед тронулся: Жена Петросяна заговорила о негативе к Степаненко
"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
"Вот это сила воли!": резко похудевший сын Сафронова вызвал восторг
Лукашенко исчерпал финансовые резервы для своих помощников
Варлей в гостях у Галкина сцепилась с 95-летним композитором
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
Шоу-бизнес
"Почувствовал – кранты": "банан" сыграл злую шутку со Стояновым

"Почувствовал – кранты": "банан" сыграл злую шутку со Стояновым

Юрий Стоянов едва не распрощался с жизнью на шоу "Маска" телеканала НТВ. В какой-то момент он чуть не потерял сознание в душном костюме Банана.
прочитано 216 раз

В новом выпуске телепроекта случилось разоблачение: жюри поняли, что под маской Банана скрывался Юрий Стоянов. Они были удивлены, поскольку думали, что в костюме певец Александр Буйнов.

ПО ТЕМЕ

"Почему я это делаю?!": Стоянов устроил истерику на съемках с Олейниковым

Юрию Стоянову в клинике сделали зубы упыря

Перебинтованный Стоянов на каталке напугал россиян

Актер рассказал, что специально запутал судей, подражая исполнителю после того, как они сравнили его с Буйновым. Юрий Стоянов поведал о сложностях на популярном проекте. По его словам, труднее всего было выступать в громоздком и душном костюме Банана.

Артисту было трудно дышать и двигаться. Даже чтобы оглядеться, ему приходилось поворачиваться. Был риск упасть со сцены и сломать себе что-то.

На репетиции Юрий Стоянов спрятал лицо балаклавой и капюшоном, а маску Банана впервые надел на выступлении и чуть не задохнулся. Юмористу пришлось быстро уйти со сцены, чтобы не рухнуть без чувств.

Актер отметил, что когда члены жюри начали обсуждать номер, он "почувствовал: кранты". Юрий Стоянов убежал за кулисы и начал жадно вдыхать воздух. Вернувшись к зрителям, создатель передачи "Городок" сказал, что у него испортился вентилятор в маске.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр youtube.com
Автор: 15 марта 2021, 21:52 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стоянов плакал на похоронах Олейникова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"

Артист схватился за голову
Шоу-бизнес

"Отмороженный": отец влепил Тимати смачную оплеуху

Парню досталось

Шоу-бизнес

Муж Ивлеевой попал под капельницы после веселья с Пугачевой

Рэпер Элджей не рассчитал силы
Шоу-бизнес

Остриженная Боярская всполошила народ

Артистка удивила переменами

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+