"Почувствовал – кранты": "банан" сыграл злую шутку со Стояновым

Юрий Стоянов едва не распрощался с жизнью на шоу "Маска" телеканала НТВ. В какой-то момент он чуть не потерял сознание в душном костюме Банана.

В новом выпуске телепроекта случилось разоблачение: жюри поняли, что под маской Банана скрывался Юрий Стоянов. Они были удивлены, поскольку думали, что в костюме певец Александр Буйнов.



Актер рассказал, что специально запутал судей, подражая исполнителю после того, как они сравнили его с Буйновым. Юрий Стоянов поведал о сложностях на популярном проекте. По его словам, труднее всего было выступать в громоздком и душном костюме Банана.

Артисту было трудно дышать и двигаться. Даже чтобы оглядеться, ему приходилось поворачиваться. Был риск упасть со сцены и сломать себе что-то.

На репетиции Юрий Стоянов спрятал лицо балаклавой и капюшоном, а маску Банана впервые надел на выступлении и чуть не задохнулся. Юмористу пришлось быстро уйти со сцены, чтобы не рухнуть без чувств.

Актер отметил, что когда члены жюри начали обсуждать номер, он "почувствовал: кранты". Юрий Стоянов убежал за кулисы и начал жадно вдыхать воздух. Вернувшись к зрителям, создатель передачи "Городок" сказал, что у него испортился вентилятор в маске.