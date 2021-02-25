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Сериалы
Юрию Стоянову в клинике сделали зубы упыря

Юрию Стоянову в клинике сделали зубы упыря

Юрия Стоянов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обнародована дата премьеры сериала "Вампиры средней полосы". Главную роль в картине исполнил Юрий Стоянов. Как оказалось, для съемок звезде сделали зубы.
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Лента о российских упырях стартует 18 марта. Премьера сериала "Вампиры средней полосы" состоится на видеосервисе START. В день начала показа зрители смогут посмотреть сразу два эпизода. Всего телепроект состоит из восьми серий.

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Центрального персонажа в картине сыграл Юрий Стоянов. Звезде программы "Городок" доверили роль главаря смоленского клана вампиров. Партнершей артиста по теленовелле стала Татьяна Догилева. Актриса перевоплотилась в чиновницу, следящую за порядком среди упырей.

Перед съемками "Вампиров средней полосы" артисты, играющие кровососов, посетили стоматологическую клинику. Продюсеры отправили знаменитостей делать слепки зубов. На основе снятых мерок актерам изготовили клыки, которые идеально подходили по цвету и размеру. Кроме того, анатомические протезы не портили дикцию работникам кадра.

По словам актрисы Ольги Медынич, для работы в сериале "Вампиры средней полосы" она получила два клыка на пластине, которые легко одевались, снимались и не выглядели комично. Актриса отметила, что создатели проекта сильно потратились на эти зубы. "Это дорогостоящая история, одни наши зубы чего стоят!" – заметила она.

Медынич добавила, что из-за протезов у нее и коллег иногда в речи пропадал звук "с". Когда язык попадал на пластину, получалось довольно забавно.

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Автор: 25 февраля 2021, 17:54 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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