"Само очарование!": Алина Кабаева вышла в свет неузнаваемой после слухов о родах

В последний раз Алину Кабаеву видели на десятом фестивале художественной гимнастики "Алина". Бывшая гимнастка проводила это мероприятие последние десять лет. Но после этого она как будто пропала. Ходили даже слухи, что она беременна и даже уже якобы родила.



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