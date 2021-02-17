"Само очарование!": Алина Кабаева вышла в свет неузнаваемой после слухов о родах

Прославленная гимнастка ведет закрытый образ жизни. Она публикует фотографии в соцсетях и последнее время не дает интервью.
Из-за того, что Алина Кабаева не появляется на людях и не общается с прессой, в Сети появляется масса слухов. Недавно исчезновение 37-летней гимнастки объяснили новой беременностью.
На днях фотографии Алины Кабаевой появились в телеграм-канале "НеМалахов". Когда именно и где они были сделаны, точно не известно. Однако поклонники спортсменки заметили, что она заметно поправилась.
На фото Алина Кабаева предстала в черном платье, черном жакете поверх него и ярко розовых туфлях. Фанаты отметили, что Алина Кабаева очаровательна, но все-таки ей не помешало бы скинуть вес. Кто знает, может сейчас она настоящая худышка! Ведь никто не знает, когда было сделано фото.
"Даже с лишним весом Алина само очарование", "Алина красотка, пусть и со вторым подбородком!", "А мне ее розовые туфли понравились))", – написали пользователи Сети.
Напомним, после ухода из художественной гимнастики Алина Кабаева занялась общественной работой. Она было депутатом Госдумы, но потом отказалась от политики.
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