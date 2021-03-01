"Если он будет дальше дергаться": Пригожин пригрозил Шнурову

Иосиф Пригожин намерен урезонить Сергея Шнуров. Он думает подать в суд за оскорбления и клевету, "если он будет дальше дергаться".
Продюсер утверждает, что исполнитель с ним раньше дружил и даже пытался продать тому песен. Кроме того, юристы считают, что слова "Лера-фанера" ставят под сомнение профессиональные способности жены Иосифа Пригожина Валерии.
Отметим, что конфликту звезд скоро исполнится год. Напомним, все началось с того, что Иосиф Пригожин заявил о том, что российским артистам нужна финансовая помощь в период пандемии коронавируса.
Тогда Сергей Шнуров высмеял слова продюсера. Он назвал коллегу по шоу-бизнесу "холеной моськой" и жестко прошелся по певице Валерии в своих стихах.
Иосиф Пригожин не понимает, зачем лидер группы "Ленинград" нападает на него. Он не может понять, почему исполнителю все сходит с рук. Не секрет, что Сергей Шнуров может прилюдно материться, высмеивать коллег, но его все равно продвигают в Госдуму.
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