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"Если он будет дальше дергаться": Пригожин пригрозил Шнурову

"Если он будет дальше дергаться": Пригожин пригрозил Шнурову

Иосиф Пригожин. Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look/www.globallookpress.com
Конфликт Иосифа Пригожина и лидера группы "Ленинград" набирает обороты. Продюсер заявил, что музыкант использует их с певицей Валерией для своего политического пиара.
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Иосиф Пригожин намерен урезонить Сергея Шнуров. Он думает подать в суд за оскорбления и клевету, "если он будет дальше дергаться".

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Продюсер утверждает, что исполнитель с ним раньше дружил и даже пытался продать тому песен. Кроме того, юристы считают, что слова "Лера-фанера" ставят под сомнение профессиональные способности жены Иосифа Пригожина Валерии.

Отметим, что конфликту звезд скоро исполнится год. Напомним, все началось с того, что Иосиф Пригожин заявил о том, что российским артистам нужна финансовая помощь в период пандемии коронавируса.

Тогда Сергей Шнуров высмеял слова продюсера. Он назвал коллегу по шоу-бизнесу "холеной моськой" и жестко прошелся по певице Валерии в своих стихах.

Иосиф Пригожин не понимает, зачем лидер группы "Ленинград" нападает на него. Он не может понять, почему исполнителю все сходит с рук. Не секрет, что Сергей Шнуров может прилюдно материться, высмеивать коллег, но его все равно продвигают в Госдуму.

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Автор: 1 марта 2021, 21:13 Источник: Телеграм-канал "НЕБОЖЕНА" • Требует проверки
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