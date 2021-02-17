Озлобленный Пригожин обнародовал баснословные гонорары Шнурова

Конфликту коллег уже скоро исполнится год. Отметим, все началось с того, что Иосиф заявил о том, что артистам отечественной эстрады необходима финансовая поддержка в период пандемии. Тогда Сергей высмеял его слова, назвал продюсера "холеной моськой" и жестко прошелся по Валерии в своих стихах.

Пригожин не стал выяснять отношения публично, он отправил музыканту сообщение, после чего удалил его из списка контактов. Шнуров не остановился на этом и опубликовал сообщение. Он отметил, что в нем содержались оскорбления и угрозы.

Недавно ситуация усугубилась. Исполнитель принял решение подать в суд на супруга Валерии. Иосиф сообщил, что не понимает, по какой причине лидер группы "Ленинград" не сделал этого в прошлом году, раз посчитал его послание недопустимым. Он предположил, что это решение связано с предстоящими выборами в Государственную дому. По мнению шоумена, вполне возможно, что все это – очередной пиар-ход.

Продюсер отметил, что не знает, зачем музыкант нападает на него. Он не может понять, почему артисту все сходит с рук: Шнуров может прилюдно использовать ненормативную лексику, смеяться над публикой и коллегами, но его все равно продвигают в думу.

Иосиф Пригожин рассказал, что на допросе не был. Также он сообщил, что заявление Сергея Шнурова было отклонено, так как состав преступления отсутствует. Его искренне возмущает, что Сергей Шнуров получает баснословные деньги, но при этом называет "холеной моськой" его. По словам продюсера, гонорар артиста составляет примерно 200 тысяч долларов за один проведенный корпоратив.

