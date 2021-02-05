В Сеть утекли фото Кабаевой с детьми

Девушка освятила приятельнице трогательный пост в "Инстаграм". Яна Батыршина как никто другой знает цену всем победам Алины Кабаевой.
Гимнастка искренне восхищается талантом олимпийской чемпионки, ее красотой и умением мгновенно очаровывать окружающих своей харизмой и открытой улыбкой. "Она улыбалась даже глазами!", – написала спортсменка.
Пост гимнастка проиллюстрировала несколькими архивными снимками, на которых запечатлена вместе с Алиной Кабаевой. А на одном из фото, сделанном примерно в 2016-2017 году, Алина Кабаева позирует с семьей Яны Батыршиной – мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочерьми Мариам и Айлой.
Младший сын пары Леонид, вероятно, к тому моменту еще не появился на свет. Малыш родился в феврале 2018 года.
Отметим, что о личной жизни Алины Кабаевой мало что известно. То, что появляется в таблоидах, можно воспринимать лишь на уровне слухов. Наиболее достоверные данные о Кабаевой, вероятно, поступают о тех людей, с которыми она знакома лично.
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