Баснословные богатства Кабаевой: расследование дало неожиданный результат

Мать прославленной гимнастки Алины Кабаевой владеет роскошными пятикомнатными апартаментами. Стоимость столичной квартиры Любови Михайловны составляет порядка 600 миллионов рублей.

Элитное жилье находится в самом центре Москвы на Пречистенке.Примечательно, что изначально журналисты заинтересовались парковочным местом, которое закреплено за мамой 37-летней Алины Кабаевой и начали свое расследование.

Однако впоследствии дело дало неожиданный результат. Оказалось, что к машино-месту "прилагается" шикарная квартира площадью 260 квадратных метров.

Известно, что жилье Любови Кабаевой находится на пятом этаже. Квартира с четырехметровыми потолками имеет две арочные лоджии и трехгранные эркеры.

Отметим, сама олимпийская чемпионка не афиширует личную жизнь и скрывает от посторонних важные семейные события. Алина Кабаева не ведет публичный инстаграм-аккаунт и не продвигает свои странички в других соцсетях.

Напомним, уже давно ходят слухи о том, что Алина Кабаева родила второго ребенка, однако эти подозрения не подтверждены. Поклонники вовсю ищут зацепки для того, чтобы их догадки о спортсменке нашли подтверждение.

