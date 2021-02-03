Губерниев сообщил о связи с Кабаевой

Еще совсем недавно имя Алины Кабаевой не сходило с первых полос глянцевого онлайна. Сегодня о личной жизни спортсменки в публичном поле практически нет никакой информации.
То, что появиляется в таблоидах, можно воспринимать лишь на уровне слухов. Наиболее достоверные данные о Кабаевой, вероятно, поступают о тех людей, с которыми она знакома лично.
Одним из тех, кто поддерживает контакт с Кабаевой, является спортивный журналист и шоумен Дмитрий Губерниев. Он рассказал в новом выпуске ютуб-программы Василия Конова о том, что ему посчастливилось войти в круг лиц, с которыми гимнастка общается по сей день.
Губерниев отметил, что его последний разговор с Кабаевой датирован октябрем прошлого года. Тогда спортсменка позвонила ему на телефон, чтобы поздравить с днем рождения.
По словам шоумена, периодически ему удается пообщаться со знакомой, зачастую Губерниев связывается с Кабаевой через ее помощницу. Журналист поведал, что на новый год спортсменка подарила ему бутылку дорогостоящего шампанского. Губерниев признался, что отдает предпочтение вину, так как давно увлекается им и следит за новыми тенденциями производства.
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