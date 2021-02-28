Тюльпанова впервые вышла на связь после сообщения о попытке самоубийства

На днях в инстаграм-аккаунте Миланы Тюльпановой появилась публикация, которая заставила понервничать неравнодушных. Поклонники узнали, что девушка якобы пыталась свести счеты с жизнью, поэтому была экстренно госпитализирована. Представители телеведущей опровергли эту информацию и сообщили о взломе ее аккаунта.
В воскресенье, 28 февраля, Тюльпанова выложила видео в "Сторис", на котором крупным планом запечатлено ее лицо. Бывшая жена футболиста выглядит бодрой и совершенно не производит впечатление человека после интенсивной терапии. При этом Милана отказалась комментировать события прошлых дней.
Тюльпанова лишь ответила на вопрос о бывшем возлюбленном, бизнесмене Евгении. Телеведущая признала, что достаточно резко высказалась об избраннике. Видимо, она жалеет об этом. Также девушка рассказала, что продолжает общаться с предпринимателем.
Напомним, ранее экс-возлюбленный Миланы Тюльпановой сделал громкое заявление. По его словам, телеведущая не раз пыталась свести счеты с жизнью. Мужчина считает бывшую избранницу несчастным человеком, у которого большие проблемы с восприятием жизни.
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