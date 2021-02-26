Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
26 февраля
Лента новостей
06:03
Роскошное декольте Кабаевой возбудило россиян: Аж взмок
04:05
Нож в спину: королева Британии лишает внука военных титулов
02:04
Бледанс с томным видом оголила интимные части тела
23:59
Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм "Печки-лавочки"
22:00
"Я ни на что не претендовала": возлюбленную Виктора Проскурина вышвырнули из дома
21:33
Армия Украины сутки обстреливает поселок в Донбассе
21:07
Идею памятника на Лубянке прокомментировал архитектор
21:07
Подхватившая коронавирус Пахмутова вышла на связь
20:59
Очевидцы сообщили о пожаре на заводе под Екатеринбургом
20:49
В Подмосковье мигрант в летах вытащил из чужой машины 99 тысяч рублей
20:41
В РПЦ высказались о памятнике на Лубянке
20:33
"Не может быть полумер": в Госдуме отреагировали на нападки Украины в отношении Крыма
19:58
Экс-жена назвала причастных к смерти Грачевского: Он должен был выкарабкаться
19:57
Ракетный комплекс С-400 попал в аварию под Москвой
19:49
Адвокат: теща была в квартире при расчленении рэпера Картрайта
19:46
"Подарок божий!": Пенкин рассказал о зачатии в разгар вечеринки
19:36
Под Москвой грузовик врезался в автобус с пассажирами
19:27
В Петербурге уволили из вуза отрицавшего холокост ученого
19:26
"Капец вы худая": дочь Заворотнюк своим видом вызвала оторопь
19:09
Успенская плюнула в Тюльпанову после новости о самоубийстве: Я ее не приглашала
19:01
"Мы вместе уже 21 год": сказавший о ребенке сын Малинина рассекретил личную жизнь
18:39
Назван срок ослабления коронавирусных ограничений в Москве
18:35
Дети Охлобыстина: шестеро по лавкам
18:03
Политолог Усов о заморозке цен на продукты в Белоруссии: Популизм обойдется стране очень дорого
18:01
"Вам не дают?!": Брежнева публично вспылила из-за наглой выходки
18:00
Команда РДШ сыграла в хоккей в поддержку ветеранов
18:00
Пригожин продал Валерию богатому турку: Пандемия довела
17:54
Юрию Стоянову в клинике сделали зубы упыря
17:45
При пожаре на заводе в Ростовской области обрушилась крыша
17:25
"Никто не собирается опускать руки": В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
16:59
Заявление американского генерала о российской угрозе оценили: Зря строит из себя миротворца
16:58
"Я была танцовщицей": Кошмал раскрыла правду о собственном появлении в "Сватах"
16:53
"Под наркотиками": похудевшую Дану Борисову уличили во лжи
16:31
Появилась информация о состоянии Тюльпановой после слухов о суициде
16:26
Кто и как зарабатывает: Волкова из "Ворониных" раскрыла любопытные данные об артистах
16:08
Туктамышева оголила молодые прелести для мужского журнала
16:01
"Липосакция": перенесшего операцию Манукяна сдали с потрохами
15:52
Бросивший жену ради молодой красотки Ивлев раскрыл карты: Она была никем
15:39
Обозреватель Кузнецов назвал неминуемым падение режима Лукашенко: Всем очевидна его токсичность
15:37
Киркорова разыскивают за многомиллионные долги
15:14
"Секса не хватает": лишившаяся мужика ведущая поласкала себя в душе
15:10
"А сможет она поднять детей?": Бородина вновь оскорбила малоимущих россиян
15:09
"Старая тетка с ушами!": больного раком Юдашкина не узнали
15:08
Киркорова распекли за чрезмерное увлечение Бузовой: Сбил нас с толку
14:48
Бывшая жена о травле во время брака с Грачевским: Я жила как на минном поле
14:41
Эксперты: Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади
14:37
В Подмосковье у женщины удалили камень размером с половину почки
14:30
"Тимати офигел": фигуристая Решетова взбудоражила россиян
14:26
"Лег тяжелый груз": как восьмилетняя дочь отреагировала на смерть Грачевского
14:23
Шикующую на Мальдивах Барановскую затравили в Сети: Отдыхает на гонорары несчастных людей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
"Как это пошло выглядит": раздевшаяся на праздник Собчак вызвала отвращение
Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым
"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой
Шоу-бизнес
Роскошное декольте Кабаевой возбудило россиян: Аж взмок

Роскошное декольте Кабаевой возбудило россиян: Аж взмок

Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Алина Кабаева уже довольно давно не появляется на публике, именно поэтому для поклонников любая фотография звезды становится событием. Неважно, новый снимок или старый, он в обязательном порядке получает внимание пользователей Сети.
прочитано 349 раз

На этот раз в соцсетях появилась фотография гимнастки, сделанная, вероятно, во время одного из светских мероприятий. На кадре девушка выглядит еще совсем юной.

ПО ТЕМЕ

Кабаева покрутила задом перед заведенным Малаховым

Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился

 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

В тот вечер Алина Кабаева выбрала для выхода белое платье по фигуре с глубоким вырезом. Лиф-ракушка деликатно подчеркивает грудь спортсменки, а колье с изумрудами делает акцент на тонкой шее. Волосы знаменитость распустила и завила в локоны.

Многие остались в восторге от образа гимнастки, отметив ее свежий и цветущий вид. Другие же возмутились столь откровенному наряду, посчитав его недостойным для спортсменки такого уровня. "Аж вспотел (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не могу глаз отвести", "Красавица", – заявили комментаторы.

Стоит отметить, что Кабаева совершила революцию в художественной гимнастике. Многие спортивные элементы, которые сейчас выполняют девушки на ковре, ввела в программу именно она.

Напомним, после ухода из профессионального спорта Алина Кабаева занялась политикой. Девушка стала депутатом Госдумы, но через несколько лет оставила общественную работу. Сейчас о личной жизни знаменитости толком ничего неизвестно.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 26 февраля 2021, 06:03 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

комментарии

Ответить:

Да,с
Пожаловаться Ответить
В художественной гимнастике делала всех, факты вещь упрямая.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"До мурашек": Макеева воссоединилась с бывшим мужем

Поклонники пришли в восторг
Шоу-бизнес

Связался с незнакомкой из "секты": страшные подробности о последних днях жизни Ланового

Актер мог стать жертвой обмана
Шоу-бизнес

"Мы вместе уже 21 год": сказавший о ребенке сын Малинина рассекретил личную жизнь

Артист счастлив

Шоу-бизнес

Бросивший жену ради молодой красотки Ивлев раскрыл карты: Она была никем

Повар рассказал правду

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+