Роскошное декольте Кабаевой возбудило россиян: Аж взмок

На этот раз в соцсетях появилась фотография гимнастки, сделанная, вероятно, во время одного из светских мероприятий. На кадре девушка выглядит еще совсем юной.
В тот вечер Алина Кабаева выбрала для выхода белое платье по фигуре с глубоким вырезом. Лиф-ракушка деликатно подчеркивает грудь спортсменки, а колье с изумрудами делает акцент на тонкой шее. Волосы знаменитость распустила и завила в локоны.
Многие остались в восторге от образа гимнастки, отметив ее свежий и цветущий вид. Другие же возмутились столь откровенному наряду, посчитав его недостойным для спортсменки такого уровня. "Аж вспотел (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не могу глаз отвести", "Красавица", – заявили комментаторы.
Стоит отметить, что Кабаева совершила революцию в художественной гимнастике. Многие спортивные элементы, которые сейчас выполняют девушки на ковре, ввела в программу именно она.
Напомним, после ухода из профессионального спорта Алина Кабаева занялась политикой. Девушка стала депутатом Госдумы, но через несколько лет оставила общественную работу. Сейчас о личной жизни знаменитости толком ничего неизвестно.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
которая лучше
Во сколько лет надо выходить замуж?
Весна
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
Надо больше двигаться
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Робот- собутыльник