Пригожин продал Валерию богатому турку: Пандемия довела

Иосиф Пригожин в последнее время все чаще попадает в скандалы. То он ругается и чуть ли не судится с рокером Сергеем Шнуровым, то его критикуют за слова о бедствующих артистов. Теперь продюсера накрыла новая волна.

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