Пригожин продал Валерию богатому турку: Пандемия довела

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его супруга, певица Валерия снялась в клипе известного у себя на родине турецкого исполнителя Адиля Караджа. Российская звезда сыграла роль девушки, которая подарила женщине цветы. Кадры продюсер опубликовал в "Инстаграм".
Темой клипа стали взаимоотношения с родителями. Исполнитель призвал слушателей ценить и любить своих близких, а также радовать их не только тогда, когда есть повод. Песня получилась очень душевной и трогательной. Валерия сыграла хоть и эпизодическую роль, но очень душевную. Она появляется на экране несколько раз.
"Никто не заменит мне твоей любви, мама, ты из рая", – поется в песне.
Не все поклонники позитивно восприняли новость. Многие отметили, что Валерия – звезда не той величины, чтобы сниматься у кого-то неизвестного в клипах. Некоторые с укором отметили, что Пригожин продал свою жену какому-то турку. Кое-кто отметил, что так артисты пытаются заработать на жизнь. "Вот, до чего пандемия довела! Уже в турецких клипах снимаются!".
Композиция богатого турка Адиля Караджа называется "M?nim anam" (Моя мама). В съемках приняли участие звезды эстрады Азербайджана, Турции и России. Среди прочих в клипе снялись популярный турецкий певец Алишан, заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров, популярный певец Замиг Гусейнов и телеведущая Афаг Гянджали.
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