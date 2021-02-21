"Помощи ждать было неоткуда": Бывший любовник совершил попытку убийства Валерии

Певица Валерия сообщила поклонникам подробности жестокого убийства девушки. Звезда призналась, что однажды сама чуть не погибла от руки экс-избранника.

Певица Валерия опубликовала в инстаграм-канале историю о том, как 23-летняя Вера Пехтелева стала жертвой бывшего бойфренда. Мужчина несколько часов жестоко избивал девушку и задушил ее шнуром от утюга, а полицейские проигнорировали призывы прийти на помощь. Причиной зверского происшествия стало нежелание убийцы расстаться с возлюбленной мирным путем и смириться с разрывом отношений. По словам певицы Валерии, преступник может получить небольшой срок заключения, так как российское законодательство устроено неподобающим образом. Кроме того, звезда объявила, однажды чуть не погибла в похожих условиях.

"Меня так же когда-то убивали и помощи мне ждать было неоткуда", – сообщила певица Валерия в ответ на один из комментариев к публикации. Артистка призвала пользователей Сети распространить историю об убийстве Веры Пехтелевой, чтобы виновные в смерти девушки были наказаны по справедливости. "Это дело требует широкой огласки.", – выразилась артистка.

По мнению знаменитости, домашнее насилии в России считается многовековой внутрисемейной традицией, в которую не нужно вмешиваться. Певица Валерия считает это ужасным недостатком государственной системы и надеется, что сможет на него повлиять в лучшую сторону.

