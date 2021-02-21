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Шоу-бизнес
Куклачев призвал россиян не завидовать его огромной пенсии

Куклачев призвал россиян не завидовать его огромной пенсии

Юрий Куклачев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист РСФСР дал совет россиянам, которые хотят иметь большие доходы в пожилом возрасте. Юрий Куклачев считает, что с него нужно брать пример.
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После появления в СМИ информации о величине пенсионных пособий российских звезд к Юрию Куклачеву начали проявлять повышенное внимание. Согласно некоторым данным, ежемесячно знаменитый дрессировщик кошек получает 45 тысяч рублей от государства. Это обстоятельство стало возмущать россиян, которые посчитали пенсию циркового артиста слишком большой. Юрий Куклачев не стал отмалчиваться и ответил тем, кто раздосадован его финансовыми успехами.

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Негодование злопыхателей из-за денежного довольствия легендарный кошатник считает проявлением зависти. Мужчина старается не переживать по поводу общественного негатива в свой адрес и не воспринимает его близко к сердцу. "От зависти головной мозг начинает заболевать психически, понимаете, на нервной почве.", – выразился дрессировщик. В своей речи Юрий Куклачев указал на то, что всем народным артистам за незаурядные достижения полагается существенная прибавка к пенсии. Мужчина порекомендовал россиянам стараться трудиться так же, как это делают они.

Напомним, что артист цирка уже решил, кому достанется его имущество после смерти. Дрессировщик составил завещание, чтобы его близкие не ругались из-за наследства. Юрия Куклачева расстраивает то, что из-за жажды материальной наживы люди становятся врагами.

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Автор: 21 февраля 2021, 15:11 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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