Появилось видео с беременной женой Шнурова

Страница Шнурова в социальных сетях превратилась в настоящее онлайн-издание. Теперь музыкант публикует новостную повестку, а не фотографии из повседневной жизни. Однако по праздникам в "историях" звезды все же появляются кадры новой семьи.
День святого Валентина не стал исключением. Сергей поделился редким видео, на котором была запечатлена его беременная супруга. Трогательный ролик снят на яхте в вечернее время. В непринужденной обстановке партнеры нежно обнимаются и танцуют.
Шнуров добавил романтики, сопроводив трогательные моменты отрывком из собственной песни "Восхитительно". Похоже, что будущего отца новые чувства захлестнули с головой. Напомним, что еще в декабре музыкант объявил радостные новости. Молодая возлюбленная готовится к рождению наследника.
Если верить словам близких друзей, сердце 47-летнего артиста растаяло после встречи с новой пассией. Более того, долгожданная беременность сделала скандального солиста группы "Ленинград" сентиментальным и одухотворенным. Несмотря на все положительные черты, Сергей продолжает изводить коллег и переодически напоминает о своем характере.
Совсем недавно Шнуров обратил внимание на телеведущую Собчак, а позже переключился на Пригожина. К слову, артист писал заявление в полицию, утверждая, что ему угрожали и пытались намекнуть на безжалостную расправу.
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