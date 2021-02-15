Появилось видео с беременной женой Шнурова

Один из самых романтичных праздников пришелся по вкусу многим представителям российского шоу-бизнеса. В числе "отмечающих" оказался и Сергей Шнуров. В честь 14 февраля артист обнародовал чувственный ролик в личном блоге.

Страница Шнурова в социальных сетях превратилась в настоящее онлайн-издание. Теперь музыкант публикует новостную повестку, а не фотографии из повседневной жизни. Однако по праздникам в "историях" звезды все же появляются кадры новой семьи.

День святого Валентина не стал исключением. Сергей поделился редким видео, на котором была запечатлена его беременная супруга. Трогательный ролик снят на яхте в вечернее время. В непринужденной обстановке партнеры нежно обнимаются и танцуют.

Шнуров добавил романтики, сопроводив трогательные моменты отрывком из собственной песни "Восхитительно". Похоже, что будущего отца новые чувства захлестнули с головой. Напомним, что еще в декабре музыкант объявил радостные новости. Молодая возлюбленная готовится к рождению наследника.

Если верить словам близких друзей, сердце 47-летнего артиста растаяло после встречи с новой пассией. Более того, долгожданная беременность сделала скандального солиста группы "Ленинград" сентиментальным и одухотворенным. Несмотря на все положительные черты, Сергей продолжает изводить коллег и переодически напоминает о своем характере.

Совсем недавно Шнуров обратил внимание на телеведущую Собчак, а позже переключился на Пригожина. К слову, артист писал заявление в полицию, утверждая, что ему угрожали и пытались намекнуть на безжалостную расправу.