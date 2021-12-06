"На камеру": странные игры Ивлеевой и Элджея высмеяли

Настя Ивлеева и Элджей поделились с подписчиками новыми фотографиями. Блогер Виктория Кувшинчикова не поверила в искренность ребят.

Когда-то Настя Ивлеева и Элджей были одной из самых красивых и, казалось, крепких пар российского шоу-бизнеса. Многие, действительно, обожали их союз и с большим интересом наблюдали за тем, как развиваются их отношения.

Однако, совсем недавно блогер и певец сообщили о расставании. Многие тогда пришли в ужас от этой новости. Кто-то до сих пор надеется, что это шутка. Блогер Виктория Кувшинчикова и некоторые поклонники уверены, что это все было сделано для хайпа.

"Если честно, уже надоел тот факт, что большая часть звезд манипулирует своей аудиторией постоянными играми на камеру, постоянные разводы, высосанные из пальца конфликты. А на самом деле, большая часть этих манипуляций делается для того, чтобы привлечь внимание к новому альбому, к новому треку, к новому проекту, передаче и так далее", – не сдержался эксперт.

В комментариях под новыми постами артистов появилось множество комментариев. Некоторые недоумевают и смеются над тем, что бывшие опять сошлись. Есть и те, кто рад за рэпера и телеведущую.

"У меня уже давно подобные жесты не воспринимаются всерьез, да и пары сами не воспринимаются всерьез, потому что со стороны это уже выглядит смешно. Своим же поведением теряют доверие своей аудитории, потому что все прекрасно понимают, что это все очень сильно похоже на игру", – подытожила Виктория.