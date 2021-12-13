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Шоу-бизнес
"Я занимаюсь походами к психологам": Яна Поплавская развела сына

"Я занимаюсь походами к психологам": Яна Поплавская развела сына

В браке с Сергеем Гинзбургом у Яны Поплавской родились два сына, в жизни которых она принимает активное участие.
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Двадцатипятилетний сын Поплавской не так давно пережил неудачную женитьбу. Избранница его была одним из тех людей, которые много просят и мало дают. Так, она неуважительно относилась к мужу и даже оскорбляла Никиту. Сама же требовала от него покупку машины.

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Наследник актрисы долго тянул с разводом, никак не решался принять решение. Сделать ему это помогла звездная мама. Актриса буквально потребовала, чтобы тот пришел в себя. Для Никиты это была настоящая встряска. Кстати, решение жениться сын актрисы принял слишком рано, на тот момент пара встречалась всего лишь полгода. А вот расстались они еще раньше – брачный союз продлился месяц.

Яна Поплавская далеко не сразу узнала о страданиях сына. Он мужественно молчал, пока жена не довела его до такой степени, что он переехал на несколько дней к матери. Актриса была в ярости, она не понимала, почему ее наследник до сих пор не подал на развод. Сам же Никита на тот момент думал, что все еще можно исправить. Ведь ругались они на денежной почве. Сын Поплавской захотел уйти с телевидения и стать инженером. Поначалу платили мало, что сильно злило жену Никиты.

Сейчас же молодой человек с ужасом вспоминает о прошедшем. По его словам, ему даже пришлось обратиться к психологам: "Я занимаюсь походами к психологам". Также он сказал, что пережил моральный абьюз и никому не желал бы такого.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
13 декабря 2021, 10:30 Источник: "Звезды сошлись"
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