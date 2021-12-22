Барахло за десятки тысяч: Ивлеева показала свою квартиру

После развода с рэпером Элджеем Насте Ивлеевой достался огромный загородный дом. Однако это не единственная недвижимость блогерши. Как оказалось, у девушки еще есть квартира в Москве. В преддверии праздников девушка сняла видео-экскурсию по своему столичному жилищу.
Телеведущая призналась, что является фанаткой различных эпатажных вещей, а потому в ее квартире много брендовых и стильных предметов интерьера. Например, в гостиной у нее находится подставка для книг за сорок семь тысяч рублей. Также звезда похвасталась дизайнерскими стульями. Цена одного составляет сорок тысяч рублей.
Любимое место в доме – это комната Настюшки Опасность. Ведь в ней находится домашний кинотеатр. Блогерша купила проектор и превратила стену в огромный экран для просмотра фильмов.
Сама квартира выдержана в светлых тонах. Быть может, в ней не было бы ничего необычного, если бы не эффектные детали, которые звезда расставила в каждой комнате. Благодаря этому жилище выглядит неординарно и очень стильно.
Также девушка показала гардероб, который впечатляет своим размером. Более подробно о вещах, находящихся нем, Настя пообещала рассказать в новом видео.