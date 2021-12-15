"Чудовище": Измазанная химозной жижей Ивлеева выдала несовершенства

Яркая блондинка Настя Ивлеева иронично относится к собственной внешности. Она часто публикует контент в юмористическом жанре, кривляясь на камеру. В личном блоге ведущая часто высмеивает человеческие фигуры и пропорции лица.
На светских тусовках звезда всегда при полном параде, а в "Инстаграм" нередко выдает несовершенства своего тела. Так случилось и в этот раз — девушка опубликовала в одном посте забавный ролик и селфи на процедурах красоты.
В кадре Настя Ивлеева предстала измазанной химозной жижей — краской для волос. Волосы ей скрепили заколкой на макушке. У блондинки размазалась тушь. Телевива намеренно выдала свои несовершенства, скорчив неприглядную гримасу.
Пользователи Сети решили, что она спародировала монтра Гринча, который по сказочной легенде украл Рождество. "Ужас", "Гринч! Ты ли это?", "Чудовище", "Не каждый рискнет показаться страшненькой!" — отреагировали комментаторы.
Напомним, летом 2021 года знаменитость пережила болезненный развод с рэпером Элджеем. Несмотря на расставание, Настя Ивлеева продолжает появляться вместе с экс-избранником в публичных местах, их застукали на курорте за ужином. Поклонники пары надеются, что артист и блогерша возобновят романтические отношения.