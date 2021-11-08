Брошенная Ивлеева пускает слюни на фото Элджея после развода

Чувства не угасли. Настя Ивлеева хранит изображения Элджея на видном месте.

Об окончательном расставании известного рэпера и харизматичной телеведущей стало известно летом 2021 года. В окружении пары поговаривали, что инициатива о разрыве отношений шла от Элджея, так как на карантине Настя Ивлеева довела его своим поведением.

Сейчас артист всецело посвящает себя работе, а его экс-супруга продолжает поднимать в Сети тему развода. Она уже дала несколько интервью об этом, а теперь публикует в Сети провокационный контент. В инстаграм-истории блондинка показала, как любуется снимками, где она запечатлена вместе с бывшим мужем.

Настя Ивлеева разместила душевные кадры дома так, чтобы видеть их почаще. Небольшие фотографии она прикрепила магнитами к холодильнику. Многим поклонникам ведущей показалось это неслучайным. Недаром говорят, с глаз долой — из сердца вон. Очевидно, Элджей так и не смог стать для бывшей парнерши чужим человеком.

Совсем недавно рэпер выпустил новый трек SODA, где значатся строки с намеком на экс-избранницу. "Ну и все, на этом закончили. Я больше не твой член", — произносит Элджей о бывшей жене. Такое выражение чувств не понравилось Насте Ивлеевой, она его высмеяла. Звезда надеялась, что рэпер придумает что-то более драматичное и душераздирающее.