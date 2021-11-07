Разведенная Ивлеева уехала из России за новым мужчиной

Популярная ведущая недавно пережила развод с рэпером Элджеем. Это событие вызвало много сплетен, однако сейчас Ивлеева одинока. Недавно она даже вошла в топ самых завидных невест России с доходом в два миллиона долларов в год.
Настя много путешествует по работе, но и в свободное время она с удовольствием посещает новые места. Недавно блогер вместе с подругой Юлией Коваль отправилась отдыхать в Грузию. Все свои действия Ивлеева снимала и показывала во влогах на своем канале.
Грузия очень понравилась девушкам, помимо вкусной еды и потрясающих пейзажей подруг впечатлили местные мужчины. Кавказские красавцы так впечатлили Ивлееву, что она даже готова найти себе нового мужа среди местных джигитов. "У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами", – недвусмысленно заявила ведущая.
Просто словами девушки не ограничились. Во время прогулки они познакомились с двумя грузинскими красавцами, которые предложили прокатиться на катере. Девушки не растерялись и с охотой продолжили общение и флирт с новыми знакомыми.
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