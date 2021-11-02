Шум в ушах и мошки перед глазами: что ждет больную Волочкову

На днях экс-прима Большого театра узнала от врача Ильи Бурлаковского о том, что у нее существует целый ряд проблем со здоровьем, которые являются следствием профессиональных травм танцовщицы и могут грозить серьезными последствиями. В основном это проблемы в шейном отделе позвоночника. По мнению невролога Алисы Коротиной, вердикты, озвученные ее коллегой в отношении Анастасии Волочковой, можно объединить в понятие "синдром позвоночной артерии".
В комментарии Пятому каналу Коротина пояснила, что данный синдром связан с нарушением кровообращения в шейном отделе позвоночника. При таком диагнозе пациенты могут испытывать головокружения, шум в ушах, перепады давления, мелькание мошек перед глазами и другие крайне неприятные симптомы. Все это может ждать больную балерину в том случае, если диагноз подтвердится. Для подтверждения диагноза необходимо пройти более глубокое обследование.
К счастью, Волочкова еще может избежать страшных последствий, если активно займется своим здоровьем. По словам невролога, проблемы в шейном отделе можно нивелировать. В таких случаях нужно как можно раньше начинать комплексную восстановительную терапию, которая включает в себя целый ряд процедур. Не стоит ждать быстрых результатов, однако при системном подходе прогноз может быть положительным.
Ранее "Дни.ру" также писали о том, что серьезный диагноз поставили и новому возлюбленному Анастасии Волочковой.
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