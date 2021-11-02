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Шоу-бизнес
Ветлицкая ошарашила народ признанием о неизлечимой болезни

Ветлицкая ошарашила народ признанием о неизлечимой болезни

Эмигрировавшая на ПМЖ в Испанию Наталья Ветлицкая поделилась своей болью с поклонниками. Певица призналась, что уже почти потеряла надежду.
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Артистка сделала заявление об опасном недуге в своем инстаграм-аккаунте. Сама звезда здорова, но проблемы со здоровьем у ее четвероногого любимца. Наталья Ветлицкая сообщила, что у собаки некоторое время назад диагностировали "неизлечимое тяжелое заболевание" – малярию.

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По словам исполнительницы, животное проявило большое терпение и невероятную волю к жизни. Так, еще недавно собака почти полностью облысела, с трудом стояла на ногах и плохо ела. Но тяготы болезни и непростое лечение питомец выносил смиренно и стойко.

Наталья Ветлицкая отметила, что на борьбу с болезнью ушло около двух лет. И теперь домашний любимец пришел в хорошее состояние. Она добавила, что в какой-то то момент ее семья почти потеряла надежду и уже была готова к смерти собаки, но биться за ее здоровье Наталья Ветлицкая не переставала. Звезда призвала поклонников никогда не терять надежду на лучшее.

Фолловеры поддержали певицу. Они пожелали любимцу Натальи Ветлицкой крепкого здоровья на радость хозяйке, а также осыпали знаменитость комплиментами.

Напомним, пару лет назад артистка после долгих лет перерыва неожиданно объявила о возобновлении своей карьеры в России. Однако, потерпев неудачу, Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 11:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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