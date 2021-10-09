"Оля, хватит!": Скачущая на шесте Бузова довела Урганта до истерики

Поп-дива Ольга Бузова освоила элементы стрип-пластики. Иван Ургант стал свидетелем публичного позора звезды.

Поющая телеведущая изобретает все более изощренные способы удивлять публику. Недавно она начала тренироваться на пилоне, чтобы показать эротичные танцы на своем концерте. В эфире шоу "Вечерний Ургант" Ольга Бузова продемонстрировала навыки движений с шестом, заставив ведущего на это смотреть.

Знаменитость облачилась в черное боди и лакированные брюки. Для образа артистка нацепила высокие каблуки и накрасила губы алой помадой. Звезда вызвалась показать Ивану Урганту мастер-класс и поразить его своими умениями. Чтобы шоумен не сбежал, ему на ноги надели массивные туфли-копытца.

Ольга Бузова призналась, что прошла всего пять тренировок, поэтому идеальной танцовщицей не стала. Однако худо-бедно певице удалось исполнить несколько связок. Сначала Иван Ургант пытался сохранять невозмутимость, но смех вперемешку с чувством стыда захлестнул его так, что мужчина стал закрывать лицо руками.

В определенный момент телеведущий вскочил со стула и закричал увлеченной звезде, которая до этого не один раз успела плюхнуться на пол. "Оля, все, хватит!" — попросил Иван Ургант, не желая продолжения. Шоумен вручил Ольге Бузовой букет, чтобы отвлечь ее от публичного позора. Запыхавшаяся звезда приняла подарок, гордо позируя перед камерами.