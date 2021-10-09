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Шоу-бизнес
"Ужасная жизнь": Манукян по горло сыт тайной близостью с Бузовой

"Ужасная жизнь": Манукян по горло сыт тайной близостью с Бузовой

Поющая телеведущая доставила мужчине неудобства. Ольга Бузова и Давид Манукян всех обдурили.

Продолжение: "Оля, хватит!": Скачущая на шесте Бузова довела Урганта до истерики

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Спустя девять месяцев после расставания с поп-дивой Давид Манукян рассказал, как тяжело ему давался роман со звездой. В период отношений Ольга Бузова и ее бойфренд выдавали себя на улице за обычных горожан, скрывая облик. Парочка прятала лица с помощью предметов гардероба, выбирала для прогулок безлюдные места, с опаской проскакивала через толпы и выжидала в авто момент, когда можно будет выйти на свежий воздух.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Эта тайная близость доставляла Давиду Манукяну массу неудовольствия, так что повторения подобных встреч он боится как огня. "Я постоянно куда-то хожу. Я же не могу скрываться всю жизнь, мне тоже хочется иногда в парке погулять, по улице просто пройти. А постоянно ходить в капюшоне и в очках... Это же ужасная жизнь", — выразился бывший парень Ольги Бузовой.

Давид Манукян придумал для себя идеальную избранницу — обычную простую милую девушку. Однако мужчина признается, что никогда не влюбится в такого человека, ведь голова хочет одного, а сердце совсем другого. После отношений с Ольгой Бузовой 28-летний артист все еще хочет найти вторую половинку, но бросать карьеру ради семьи не намерен.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом после свадебного обряда на Мальдивах. Поющая телеведущая публично обвинила избранника в изменах, рукоприкладстве и эмоциональном насилии.

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Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 октября 2021, 11:46 Источник: Youtube/"Интервью ВОКРУГ ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

гость
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гость
Женщин на Земле миллиарды… уверен, уж пара-тройка из них полюбит даже такого идиота как ты
Какой же надо быть дурой ,чтобы так всё портить где появляется бузова , которая лезет везде, хотя во всем ноль , шоу Дуэты ,где явно <цензура> пела под фанеру ,рейтинг упал,да и везде где она появляется там скандал с её пьяными выходками ,или позорится ,что не знает ответ на прямой вопрос где и кого играла во МХАТе и с этой тупицей жить ДА повезло Дави ,что отделался от пьяни тупорылой
.
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АСЯ
Для непонятливых: это не она стерва, это ты — <цензура> !!!
Чем же дави не угодил вам? Вы что знаете его ,верите что говорит алкоголичка бузова, где доказательства что ей изменял Дави с партнершей ,и тем более бил эту лошадь бузову Её почему то ,как она говорит все бьют,изменяют ,вам не кажется ,что все выдуманная история,чтобы это чудовище пожалели ,а если найдутся идиоты станут подписчиками ,её вечные истерики,пьянка и правда могут достать любого НАДО поздравить Дави,что так быстро отделался от неё,кого жаль так мужа,что все ждал от бесплодной детей,думал все будет хорошо в семье ,но сифилис,что принесла буза было перебором с её гулянками
Гость874489
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бУзову надо с психиатором потреблять - сначала маман её деформировала, потом дом2.Ну и своё <цензура> свербит - згоизм, бескультурие,хамоватость.
гость
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Женщин на Земле миллиарды… уверен, уж пара-тройка из них полюбит даже такого идиота как ты
АСЯ
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Для непонятливых: это не она стерва, это ты — <цензура> !!!
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