"Ужасная жизнь": Манукян по горло сыт тайной близостью с Бузовой

Спустя девять месяцев после расставания с поп-дивой Давид Манукян рассказал, как тяжело ему давался роман со звездой. В период отношений Ольга Бузова и ее бойфренд выдавали себя на улице за обычных горожан, скрывая облик. Парочка прятала лица с помощью предметов гардероба, выбирала для прогулок безлюдные места, с опаской проскакивала через толпы и выжидала в авто момент, когда можно будет выйти на свежий воздух.
Эта тайная близость доставляла Давиду Манукяну массу неудовольствия, так что повторения подобных встреч он боится как огня. "Я постоянно куда-то хожу. Я же не могу скрываться всю жизнь, мне тоже хочется иногда в парке погулять, по улице просто пройти. А постоянно ходить в капюшоне и в очках... Это же ужасная жизнь", — выразился бывший парень Ольги Бузовой.
Давид Манукян придумал для себя идеальную избранницу — обычную простую милую девушку. Однако мужчина признается, что никогда не влюбится в такого человека, ведь голова хочет одного, а сердце совсем другого. После отношений с Ольгой Бузовой 28-летний артист все еще хочет найти вторую половинку, но бросать карьеру ради семьи не намерен.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом после свадебного обряда на Мальдивах. Поющая телеведущая публично обвинила избранника в изменах, рукоприкладстве и эмоциональном насилии.
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