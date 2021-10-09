"Ужасная жизнь": Манукян по горло сыт тайной близостью с Бузовой

Поющая телеведущая доставила мужчине неудобства. Ольга Бузова и Давид Манукян всех обдурили.

Спустя девять месяцев после расставания с поп-дивой Давид Манукян рассказал, как тяжело ему давался роман со звездой. В период отношений Ольга Бузова и ее бойфренд выдавали себя на улице за обычных горожан, скрывая облик. Парочка прятала лица с помощью предметов гардероба, выбирала для прогулок безлюдные места, с опаской проскакивала через толпы и выжидала в авто момент, когда можно будет выйти на свежий воздух.

Эта тайная близость доставляла Давиду Манукяну массу неудовольствия, так что повторения подобных встреч он боится как огня. "Я постоянно куда-то хожу. Я же не могу скрываться всю жизнь, мне тоже хочется иногда в парке погулять, по улице просто пройти. А постоянно ходить в капюшоне и в очках... Это же ужасная жизнь", — выразился бывший парень Ольги Бузовой.

Давид Манукян придумал для себя идеальную избранницу — обычную простую милую девушку. Однако мужчина признается, что никогда не влюбится в такого человека, ведь голова хочет одного, а сердце совсем другого. После отношений с Ольгой Бузовой 28-летний артист все еще хочет найти вторую половинку, но бросать карьеру ради семьи не намерен.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом после свадебного обряда на Мальдивах. Поющая телеведущая публично обвинила избранника в изменах, рукоприкладстве и эмоциональном насилии.