"Киркоров, найдись": Сыгравший с певцом "гей-свадьбу" Манукян разделся для утех

Давид Манукян решил найти новую любовь, но ему припомнили близкую связь с поп-королем. Народ уверен – Филипп Киркоров должен вмешаться.

Личная жизнь Давида Манукяна напоминает бразильский сериал. Долгое время он раскручивал себя как жениха Ольги Бузовой, но после расставания с поющей телеведущей ловко переключился на Филиппа Киркорова. С артистом он не только сработался в музыке, но и сыграл "гей-свадьбу" на премии МУЗ-ТВ. Тогда Давид Манукян и Филипп Киркоров вышли в свет в окружении полуголых парней с алыми розами в руках, а во время церемонии то и дело прижимались друг к другу, посылая двусмысленные взгляды.

Однако с тех пор прошло уже несколько месяцев, и в своем инстаграм-аккаунте Давид Манукян заявил, что ищет девушку для отношений. Рэпер показал снимок, для которого разделся и лег на кровать, ожидая любовных утех с будущей пассией. "Это не у меня нет девушки. Это ни у одной девушки нет меня. P.S. есть желающие?" — добавил блогер.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали в комменатриях к публикации. Некоторые начали предлагать рэперу познакомиться, хотя достаточно многие лишь посмеялись над мужчиной. Дело в том, что народ не может забыть его фееричную "гей-свадьбу" с поп-королем.



Давид Манукян нарвался на провокации. "Киркоров, найдись", "Филя ведь есть у тебя", "Филиппа ждешь?", "Есть желание у Киркорова", "Зато у тебя есть Филипп Киркоров", "А как же Киркоров?" — написали впечатленные россияне.