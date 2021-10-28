Бесстыжая Волочкова раздвинула ноги в микротрусах

Светская львица Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать паховую область на пляже, пока россияне призывают ее к совести. 45-летняя блондинка не изменяет своим пристрастиям, поэтому с удовольствием наряжается в бикини, которое почти не прикрывает интимные места. На этот раз балерина встала перед камерой на колени, широко раздвинув ноги.
Артистка выбрала белоснежный купальник с блестящим декором и кольцом между чашечками лифа. Также она украсила себя аксессуарами: массивным кольцом и пластиковыми очками со стразами. Анастасия Волочкова позировала с довольным видом, пока волны ласкали ее стройные ноги.
Провокационный снимок вызвал в Сети бурные обсуждения. В комментариях к фото выразили свое негодование и пенсионеры, обвинив балерину в излишней раскованности. Фанаты пытались защитить Анастасию Волочкову, но критики в ее адрес было гораздо больше. "Трусики стали заметно уже", "Пирожок вывалился, прости господи", "Трусы у ребенка что ли отняла", "Это Настина гордость", "Срамота", — отреагировал народ.
Напомним, Анастасия Волочкова оскорбила бывшего мужа и его беременную жену. Игоря Вдовина она назвала чмом, а его супругу кошелкой. Балерина заявила, что ей безразличен экс-избранник, так как у нее в личной жизни все хорошо.
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