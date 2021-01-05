Петросян впервые вышел на сцену после долгого заточения

Отметим, что его выступление стало своеобразным открытием сезона 2021 года. Продолжительная пауза сказалась на творчестве Петросяна, заставив его на протяжении нескольких месяцев не выходить из дома.
Евгений Ваганович страшно боялся бушующей пандемии коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что его опасения были связаны с рождением наследника. Артист переживал из-за рискованного положения молоденькой жены, поэтому всеми силами ограничивал контакты с посторонними людьми.
Теперь у Петросяна появился новый ритуал: перед выходом на сцену, он сделал фото на память и опубликовал его в личном блоге.
"Вчера, перед моим сольным концертом. Первым за десять минувших месяцев. Люблю быть готовым минут за 5-10, посидеть, сосредоточиться", – подытожил юморист.
Чтобы настроиться на предстоящее выступление, он надел шикарный костюм, лакированные туфли и отпаренную рубашку. Поговаривают, что Татьяна Брухунова лично работает над стилем публичного муженька.
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