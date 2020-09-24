Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский

Россияне потрясены трагическим известием. В СМИ была обнародована информация о том, что умер певец Вячеслав Войнаровский.
По данным телеканала "360", народный артист не дожил до своего 76-летия. Сын певца сообщил журналистам, что Войнаровский ушел ушел из жизни ночью, пишет РИА ФАН. Издание "Ura.ru" уточняет, что причина смерти артиста на данный момент не называется.
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