Адвокат объяснил публикацию фото сына Петросяна

Фото маленького сына Евгения Петросяна появилось в интернете 16 сентября и сразу привлекло к себе бешеное внимание. Не удивительно, ведь рождение ребенка в семье юмориста и его помощницы Татьяны Брухуновой постоянно обсуждали и даже ставили под сомнение. Наконец пара устала от сплетен и решила официально прокомментировать новость, а также наглядно показать собственно малыша.
Фото накануне опубликовал в своем "Инстаграм" Петросян. Адвокат юмориста по имущественным вопросам Сергей Жорин объяснил, почему после столь долгого молчания сатирик вывалил всю личную жизнь напоказ.
"Вокруг рождения ребенка ходило много домыслов, слухов, сплетен, поэтому он решил раскрыть тему", приводит его слова Teleprogramma.pro.
Адвокат рассказал, что Петросян воспарял духом после появления на свет наследника. Он почти все время проводит с ним. Сейчас мальчику по имени Ваган около полугода. Кстати, Петросян говорит, что мальчика ему родила именно супруга.
Ранее Татьяна Брухунова тоже разговорилась о рождении ребенка. Она объяснила отсутствие живота во время беременности. Она якобы просто скрывала свое интересное положение от посторонних глаз.
Напомним, что у Евгения Петросяна есть взрослая дочь Викторина. Она живет за границей. После развода отца их отношения испортились.
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