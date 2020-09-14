"Молодухе денежки нужны": Петросян покупает жене квартиру на море

Юморист Евгений Петросян недавно отдыхал с молодой женой Татьяной Брухуновой в Сочи. После этого посыпались новости о том, что стендапер со стажем продает свое старое жилье на побережье и собирается искать новое – в центре города.

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