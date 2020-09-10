Петросян продает квартиру в Сочи из-за Степаненко

Юморист Евгений Петросян избавляется от недвижимости на черноморском побережье. В Сочи у него и его бывшей жены Елены Степаненко в собственности есть четыре квартиры, приобретенные около 15 лет назад.
Именно тяжелое прошлое стало причиной такого резкого решения, сообщает "Комсомольская правда". По данным издания, Петросян не хочет больше видеться со своей бывшей пассией.
По некоторым данным, речь идет об апартаментах в закрытом жилом комплексе "Красная площадь", стоимость которых составляет более 200 миллионов рублей. Сколько площади отойдет во владение каждого из бывших супругов, решит суд. А пока Петросян, как и Степаненко, мечтают оставить себе каждый по две квартиры, распоряжаться которыми будут по своему усмотрению.
Итак, дело еще не закрыто, а юморист уже продает шкуру неубитого медведя. Как сообщают СМИ, после продажи Петросян еще будет приезжать в Сочи. Он и его новая жена Татьяна Брухунова хотят купить новое жилье в центре города – чтобы ничто не напоминало о прошлом. пара рассчитывает на сумму более 40 миллионов рублей.
Что движет семейной парой, не понятно, ведь совсем недавно Брухунова сама призналась, что ей не нравится купаться в Черном море. По ее словам, ей кажется там "холодно и грязно".
В августе в прессе обсуждалось, что Петросян приобретал в Москве однокомнатные квартиры для хранения большой книжной коллекции.
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