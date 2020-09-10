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Шоу-бизнес
Петросян продает квартиру в Сочи из-за Степаненко

Петросян продает квартиру в Сочи из-за Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Недавно юморист и его новая жена Татьяна Брухунова хвастались в соцсетях красивыми снимками с отдыха в Сочи. Видимо, что-то пошло не так, и Петросян решил расстаться со всем, что его там держит.
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Юморист Евгений Петросян избавляется от недвижимости на черноморском побережье. В Сочи у него и его бывшей жены Елены Степаненко в собственности есть четыре квартиры, приобретенные около 15 лет назад.

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Именно тяжелое прошлое стало причиной такого резкого решения, сообщает "Комсомольская правда". По данным издания, Петросян не хочет больше видеться со своей бывшей пассией.

По некоторым данным, речь идет об апартаментах в закрытом жилом комплексе "Красная площадь", стоимость которых составляет более 200 миллионов рублей. Сколько площади отойдет во владение каждого из бывших супругов, решит суд. А пока Петросян, как и Степаненко, мечтают оставить себе каждый по две квартиры, распоряжаться которыми будут по своему усмотрению.

Итак, дело еще не закрыто, а юморист уже продает шкуру неубитого медведя. Как сообщают СМИ, после продажи Петросян еще будет приезжать в Сочи. Он и его новая жена Татьяна Брухунова хотят купить новое жилье в центре города – чтобы ничто не напоминало о прошлом. пара рассчитывает на сумму более 40 миллионов рублей.

Что движет семейной парой, не понятно, ведь совсем недавно Брухунова сама призналась, что ей не нравится купаться в Черном море. По ее словам, ей кажется там "холодно и грязно".

В августе в прессе обсуждалось, что Петросян приобретал в Москве однокомнатные квартиры для хранения большой книжной коллекции.


10 сентября 2020, 15:30 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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