"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская развелась с Арменом Джигарханяном почти три года назад. Но до сих пор общественность не может успокоиться – киевскую пианистку клянут, обзывают мошенницей на доверии, хотят отправить шить рукавицы в Можайскую женскую колонию. О том, как справляется она с этим давлением и выдерживает поток бесконечных оскорблений в свой адрес, у Виталины спросил корреспондент "Дни.ру".

Виталина Викторовна, Ваше имя после затишья снова мелькает в скандальной хронике. Якобы не хотите взятые в долг у бизнесмена Юрия Растегина миллионы возвращать...

У Растегина с Джигарханяном была сделка – бизнесмен приобретал у моего теперь уже бывшего мужа часть квартиры в Староконюшенном переулке Москвы. И эти два миллиона, о которых идет речь, он действительно давал мне в долг примерно за полгода до сделки по приобретению квартиры. Но он их засчитал в конечном итоге в сумму, которую выплатил за квартиру. В договоре купли-продажи этот факт зафиксирован.

А на что Вы эти два миллиона потратили?

На ремонт 132-метровой квартиры на Молодогвардейской улице, в которой предполагала жить с Арменом Борисовичем. Все подтверждающие это чеки и документы у меня на руках. Там все было сделано по его вкусу и для его удобства. Сегодня там обитаю я, а Армен Борисович просто прописан – не живет со мной либо по какому-то своему желанию, либо его друзья не пускают, не знаю. Но ситуация в любом случае такова, что после совершения той сделки Растегина с Джигарханяном я не попросила вернуть мне те расписки. И теперь Растегин этим пользуется.

Правильно я понимаю, что возвращать ему деньги Вы не планируете?

По закону я ему ничего платить не должна. И кассация будет не последней инстанцией, куда я буду обращаться в случае необходимости. Он уже получил за эти деньги долю квартиры в Староконюшенном. С какой стати мне ему их отдавать? Но если дело дойдет до суда, то деньги должен будет возвращать и мой бывший муж, ибо мы в ту пору состояли в браке. И сегодня адвокат готовит соответствующее ходатайство.

Уже три года Вы живете как на пороховой бочке. С Вас пытаются стрясти огромные деньги, отправить за решетку, выселить из квартиры...

Друзья бывшего мужа планировали посадить меня в тюрьму на десять лет и конфисковать все имущество. Мне даже известно, кто лично из бывших чиновников лоббировал это дело. Мною и адвокатами уже написаны соответствующие жалобы. В итоге они безобразным, мошенническим способом завладели только квартирой в Глухово, в которой мы с Арменом восемь лет задыхались и мечтали оттуда вырваться. Мне было стыдно вызывать ему туда скорую помощь – убитая однушка с дешевым ремонтом. Друзья Армена сделали за его деньги там такой ремонт, что каждый раз после посещения туалета забивался унитаз и приходилось вызывать сантехника. Эта квартира была в моей собственности с 2012 года. Мне даже не позволили забрать оттуда личные вещи – ноты, большую библиотеку... Фактически это был рейдерский захват. Мы выяснили, хотя информация в Росреестре по этому объекту закрыта, что сегодня она оформлена на Армена Борисовича, но он там не живет. Ему она вообще не нужна – он остался без семьи, без родных, без наследников. Тяжелобольной человек, вокруг которого постоянно происходит какое-то движение. Такой вот грустный казус произошел в конце его жизни. Я расстраиваюсь, думая, как все это выглядит со стороны, и каким он остается в воспоминаниях. Мне бы хотелось, чтобы его биография выглядела немного иначе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Ноя 2018 в 12:23 PST

При этом Вас многие люди упорно считают мошенницей, аферисткой и обобравшей старика воровкой!

Ни единого факта мошенничества с моей стороны следственными органами не было доказано. В театре, где я работала, прошли все проверки, и никаких нареканий ко мне не было. Да, определенные люди меня хотели посадить в тюрьму, но только с целью завладеть совместно нажитым за десять лет имуществом – моим и Армена Борисовича. А поскольку это не получилось, вот постоянно и пытаются мое имя порочить. Хотя, я думаю, всем нормальным людям давно понятно, что я не воровка и не аферистка.

Деньги со счетов Джигарханяна Вы тоже не снимали?

Он всегда это делал сам. На допросе я про это подробно рассказала. Причем во всех банках, где он снимал деньги, на платежных ведомостях стоят оригинальные подписи Армена Борисовича. По телевизору, правда, показывали, как я якобы снимаю деньги в банкомате с карточки. Но это была моя личная карта с зарплатой и премией, которую мне переводил Департамент культуры города Москвы. С карточек же Армена Борисовича мы могли снимать деньги только вместе – после второго инсульта он так и не смог полностью восстановиться и не мог освоить пользование картой. В ходе следствия, как я понимаю, это стало очевидно и доказуемо. Интересно, кто теперь, при отсутствии родственников, снимает деньги с карточек и счетов моего бывшего мужа?

Получается, программа "Человек и закон" Вас оклеветала?

Разумеется! Там показали полную ахинею, меня напрасно опорочили. Когда потом следователи занимались проверкой, то, думаю, сильно удивились. Думаю, все это – отголоски нелюбви к Украине в моем лице (смеется).

И в лицо Вам никто не плюет при встрече?

Когда люди подходят со мной знакомиться, часто говорят только одну фразу: "Как же опозорился ваш бывший муж!" Везде ко мне хорошо относятся – сочувствуют, видимо, и жалеют как женщину, которую несправедливо обидели. А в театре, где я работала, сегодня все запуганы друзьями Армена Борисовича. И за любую фразу даже в соцсетях в мою поддержку людей просто увольняют. Хотя на меня сегодня не заведено ни единого уголовного дела, подписка о невыезде решением суда тоже снята, вернули мне и изъятый в ходе следственных действий миллион.

А 200 часов работ, к которым Вас обязали, как же? Когда и где Вы махали метлой?

У меня есть бумага, свидетельствующая о том, что соответствующая служба не имеет ко мне никаких претензий и вопросов. Вообще, друзья Армена Борисовича, которые вместе с ним закрутили всю эту историю, ожидали, что поломают мне жизнь и карьеру, заставят мести улицы, посадят в тюрьму. И многое для этого сделали. Каждый из них что-то украл, каждый поступил не по закону. Вот и судят они по себе других. Но моя совесть чиста. Я не обналичивала и не выводила деньги в офшоры, не обирала Армена Джигарханяна и не сделала ничего, за что мне было бы стыдно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 29 Июн 2020 в 1:36 PDT

Судьбой Армена Борисовича интересуетесь?

В финале пьесы Роберта Болта "Да здравствует королева, виват!" Елизавета произносит: "А что потом?" Так вот, спустя три года после того, как мы не видим Джигарханяна ни в театре, ни по телевидению, никто не задается вопросом, не травят ли Армена Борисовича, не дают ли ему запрещенные препараты. Вот это мне и интересно.