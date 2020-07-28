"Мне не за что просить у него прощения!": Цымбалюк-Романовская отказалась покаяться перед Джигарханяном

"Нас с Арменом Борисовичем развели фактически без нашего участия, – вздыхает Виталина. – Немалую роль здесь сыграл возраст и состояние здоровья моего теперь уже бывшего мужа. Но это я бы не хотела обсуждать. Я долго думала об этой нашей ситуации и пришла к выводу, что не сделала ничего такого в своей жизни, за что мне было бы стыдно".
Многие думают, что киевской пианистке надо покаяться за свои слова и дела в Москве. "Мне не за что просить у Джигарханяна прощения, – уверяет в ответ на это третья жена легендарного актера. – Потому что кроме любви и добра он ничего от меня не видел. Я начала с ним встречаться в 21 год, и завершились отношения в 37. Получается, посвятила этому человек 16 лет своей жизни. Мой лучший период жизни!"
"Даже если бы я знала, что этот роман закончится так плохо и так тяжело, что принесет мне столько неприятностей, я бы никогда не отказалась от своей биографии, – божится киевская пианистка. – Потому что это единственный человек, которого я любила. Такой шанс выпадает один на миллион! Я всегда хотела иметь с ним отношения. Ведь Джигарханян – выдающийся актер театра и кино, часть советской культуры. Он был для меня кумиром! Был для меня всем! Он просто научил меня жить. Я до сих пор вспоминаю порой его слова и мудрые советы. И Армен Борисович до сих пор живет в моем сердце".
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