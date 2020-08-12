Костьми лягу, а миллион с него стрясу: Цымбалюк-Романовская заставит Джигарханяна покрыть ее долги

После развода актера Армена Джигарханяна с третьей женой, киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, минуло без малого три года, а взаимные претензии и обиды никуда не делись. И, кажется, они будут только усиливаться. Бывшая супруга намерена получить от Армена Борисовича огромную сумму.

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