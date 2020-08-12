Костьми лягу, а миллион с него стрясу: Цымбалюк-Романовская заставит Джигарханяна покрыть ее долги

Во время совместной жизни с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская затеяла большой ремонт. А поскольку денег не хватало, она обратилась к общему знакомому, московскому бизнесмену Юрию Растегину, и попросила одолжить два миллиона рублей.
Тот из уважения к легендарному актеру не отказал и без лишних разговоров отдал нужную сумму. "Один миллион рублей я дал Виталине под расписку, – сообщил Растегин. – А второй миллион предоставила моя фирма под договор займа. У меня есть все документы, в том числе и копия паспорта Виталины".
Деньги пианистка не вернула, и потерявший терпение Растегин обратился в суд. А оборотистая киевлянка подала апелляционную жалобу. "Да, деньги брала, но отдавать не хочу. Я в тот момент была замужем", – заявила Цымбалюк-Романовская. Она рассчитывает, что половину средств вернет Джигарханян. Мол, деньги вкладывала в квартиру, где сейчас живет актер, потому выплачивать долг нужно вместе.
Слушания должны были пройти еще в начале лета, но из-за коронавируса их отложили. Растегин надеется, что Фемида встанет на его сторону, а Цымбалюк-Романовская уверена в своей правоте. При помощи лучших адвокатов она надеется заставить заплатить 84-летнего Джигарханяна по счетам.
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