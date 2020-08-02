"Это было большой неожиданностью": Елена Степаненко вспомнила о разводе

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна до сих пор будоражит многочисленных поклонников. Несмотря на то, что каждый из артистов живет своей жизнью и наслаждается переменами, поклонники продолжают гадать, что же стало истинной причиной семейного раскола.

Известно, что инициатором развода стал Евгений Петросян. Сама же Елена призналась, что подобное предложение застало ее врасплох. Теперь Степаненко в эфире собственного шоу на федеральном канале обсуждает личную жизнь и делится откровенными историями, связанными с юмористом.

На этот раз Елена решила в прямом эфире рассказать, как именно произошел первый неприятный разговор о разводе. По словам Степаненко, она вовсе не ожидала услышать, что ее звездный муж мечтает развестись.

"Это было большой неожиданностью. Это мне говорится где-то в 12 часов ночи. Мне заявляют: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать..." И вот это человек все говорит. Я ответила, что в пять утра улечу с выступления и подумаю над этим", – со смехом вспомнила звезда.

Елена Степаненко призналась, хоть она и была в ужасе от происходящего, юморист все равно не смог довести ее до слез. Правда, артистка долгое время злилась на своего экс-супруга и постоянно шутила на тему неудачной семейной жизни.

Громкий развод стал поводом для создания собственного шоу. Теперь Елена Степаненко уверена – все случилось так, как должно было, и это к лучшему.

Напомним, Петросян прожил в браке с юмористкой около 30 лет. Несмотря на длительную супружескую жизнь, пара не смогла сохранить хорошие отношения. Через год после развода Евгений вновь женился, но уже на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой.